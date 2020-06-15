Бывшая жена хоккеиста Зайцева стала свидетелем ДТП с Ефремовым
Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева стала свидетелем смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Напомним, артист был пьян. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
«Так случилось, что я была свидетелем аварии, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Я находилась буквально через машину от места столкновения. Я была в полнейшем шоке несколько дней. Было очевидно сразу, что водителя фургона не спасти, и что сам Ефремов в полнейшем алкогольном неадеквате. Все это чудовищно. Погиб невинный человек от безответственности других. Я приношу свои соболезнования семье погибшего», — написала Готовцева в Instagram.
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова.
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Я была свидетелем аварии с Ефремовым. ⠀ Так случилось, что я была свидетелем аварии, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Я находилась буквально через машину от места столкновения... и была в полнейшем шоке несколько дней. Было очевидно сразу, что водителя фургона не спасти, и что сам Ефремов в полнейшем алкогольном неадеквате. Все это чудовищно. Тем не менее, буллинг ни в чей адрес я не поддерживаю. Погиб невинный человек от безответственности других. Я приношу свои соболезнования семье погибшего... ⠀ Сейчас к этой ситуации привлечено столько внимания, что Михаилу навряд ли удастся избежать наказания - люди просто этого не позволят. ⠀ Поэтому я и пытаюсь максимально привлечь к своей ситуации внимание СМИ и общественности! ⠀ Надеюсь, что всё-таки система в России не до конца прогнила, и во всех ситуациях будут наказывать по справедливости, несмотря на медийность. Но обычно бывает так, что после волны «хайпа» и освещения истории, судьи выносят решения по-беспределу, тк «шумиха улеглась». ⠀ Я молчала в течение 5 месяцев после того, как выложила видео с похищением, но сейчас у меня не осталось выбора. Это моя единственная надежда на то, чтобы правосудие случилось. Я звоню во все колокола. ⠀ Несмотря ни на что, я все ещё надеюсь, что у нас все получится. И спасибо большое вам, что вы следите за этой историей и помогаете мне ее распространить!