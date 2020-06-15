Бывшая жена хоккеиста Зайцева стала свидетелем ДТП с Ефремовым

Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева стала свидетелем смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Напомним, артист был пьян. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Так случилось, что я была свидетелем аварии, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Я находилась буквально через машину от места столкновения. Я была в полнейшем шоке несколько дней. Было очевидно сразу, что водителя фургона не спасти, и что сам Ефремов в полнейшем алкогольном неадеквате. Все это чудовищно. Погиб невинный человек от безответственности других. Я приношу свои соболезнования семье погибшего», — написала Готовцева в Instagram.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова.