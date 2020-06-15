Экс-футболист «Анжи» и «Динамо» рассказал о расизме в России

Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба пожаловался на расизм в России.

Футболист признался, что постоянно ощущал на себе взгляды окружающих.

«Когда я ходил по магазинам с женой, на меня смотрели, не ожидая, что я смогу купить дорогие вещи. Это было больно... И я ничего в итоге не покупал. Зачем платить тем, кто смотрит на тебя, будто ты ничего не стоишь лишь из-за темной кожи? Было трудно. Когда мы выходили вместе с одноклубниками и их семьями, то создавалась своя компания. Это нас защищало.

Больше всего меня ранит скрытый расизм. Когда я беру семью в отпуск и сажусь в бизнес-класс, а ко мне подходит женщина со словами: «Извините, эконом-класс в другой стороне». Это больно: сестра тогда была готова вступить в драку», — приводит слова спортсмена The Athletic.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили США и другие страны мира.

Ранее Трамп вступил в конфликт с американскими футболистами.