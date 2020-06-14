«Реал» нанес поражение «Эйбару» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая при пустых трибунах в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело. У гостей мяч забил Педро Бигас.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 28 туров «Реал» (59 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В следующем матче команда примет «Валенсию».

«Эйбар» (27) располагается на 16-й строчке. В 29-м туре клуб дома сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Ранее сообщалось, что Рамос повторил рекорд по количеству голов в матчах Примеры среди защитников.

Испания. Примера. 28-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Эйбар» (Эйбар) — 3:1

Голы: 1:0 — Кроос, 4; 2:0 — Рамос, 30; 3:0 — Марсело, 37; 3:1 — Бигас, 60.