Гол Косты спас «Атлетико» от поражения в матче с «Атлетиком»
Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая при пустых трибунах в «Бильбао», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Икер Муньяин. У гостей мяч забил Диего Коста.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 28 туров «Атлетико» (46 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. В следующем матче команда на выезде встретится с «Осасуной».
«Атлетик» (38) располагается на десятой строчке. В 29-м туре клуб проведет гостевую встречу с «Эйбаром».
Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Мальорку» в матче 28-го тура Ла Лиги.
Испания. Примера. 28-й тур
«Атлетик» (Бильбао) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:1
Голы: 1:0 — Муньяин, 37; 1:1 — Коста, 39.