Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике «Монако» и сборной Франции Александре Головине. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, 24-летнему хавбеку было непросто привыкнуть к требованиям Лиги 1, однако по завершению процесса адаптации россиянин стал одним из лидеров монегасков и сумел завоевать множество поклонников внутри страны.

Синама-Понголь отметил, что в скором времени Головину понадобится сменить клуб для того, чтобы продолжить прогрессировать. В качестве одного из таких клубов француз предложил «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано с большей вероятности перейдет в лондонский «Арсенал».