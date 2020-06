Бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 35-летний защитник может заключить трудовое соглашение с мерсисайдским клубом по окончании нынешнего контракта с «ПСЖ», который истекает 30 июня.

Отметим, что решающим фактором в переговорах может стать интерес главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти, знакомого с Силвой по совместной работе в Париже.

Ранее сообщалось, что главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал вылет из Кубка Италии.

#Everton have opened talks with #ThiagoSilva as a free agent. The presence of Carlo #Ancelotti on the #Toffees bench could be decisive to beat the competition. #transfers #EFC