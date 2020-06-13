Аджоев: болельщики не смогут купить билеты на матчи «Арсенала» с рук

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о том, как будет осуществляться продажа билетов на домашние матчи команды, передает РИА «Новости».

Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен в середине марта из-за коронавируса. 20 июня «канониры» примут на своем поле московский «Спартак».

«Вход на стадион для владельцев абонементов будет осуществляться по паспортам. Попасть на стадион, купив абонемент с рук, не получится, необходимо будет предъявить удостоверение личности, оно должно совпадать с тем, что указано на абонементе. Хочется предупредить наших болельщиков, чтобы не продавали свои абонементы», — сказал Аджоев.



Ранее «Арсенал» обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче.