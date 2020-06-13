Боец MMA Шлеменко обнаружил труп в Иртыше

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что вытащил труп утопленника из реки.

Спортсмен отметил, что погибшему мужчине было 40-45 лет, а в воде тело находилось как минимум сутки.

«Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше. Увидел тело человека в реке, сплавал за ним, вытащил на берег. Сейчас жду полицию. Будьте осторожны на воде! Трезво оценивайте свои силы!» — написал 36-летний Шлеменко в Instagram.

Ранее рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее.