Экс-игрок «Локомотива» Алиев: меня кодировали от алкоголизма

Экс-игрок московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о том, что его кодировали от алкоголизма.

«Я был закодирован. Я пообещал президенту «Динамо» Игорю Суркису и Юрию Семину, что не буду пить. Они знали, что я закодирован. Семин мог положиться на меня в любой момент. Почему я с ним поругался? Приехал обратно в киевское «Динамо» и начал чуть-чуть этим заниматься», — сказал Алиев на своем YouTube-канале.

В составе «Динамо» Алиев два раза становился чемпионом Украины.



Ранее Алиев назвал Сергея Юрана «больным на голову человеком».