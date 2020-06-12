Защитник ЦСКА Щенников вернулся в общую группу после перелома

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников вернулся в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

Напомним, что россиянин 8 июня получил повреждение. Углубленное медицинское обследование показало, что у игрока линии обороны сломана кисть. В настоящее время Щенников тренируется в лангетке, фиксирующей положение кисти.

Подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед продолжением сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.