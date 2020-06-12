Защитник ЦСКА Щенников вернулся в общую группу после перелома
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников вернулся в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.
Напомним, что россиянин 8 июня получил повреждение. Углубленное медицинское обследование показало, что у игрока линии обороны сломана кисть. В настоящее время Щенников тренируется в лангетке, фиксирующей положение кисти.
Подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед продолжением сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.
�� Галерея с сегодняшней тренировки. Жора Щенников уже работает со всеми �� https://t.co/RL1G13J7l0 pic.twitter.com/rd126t4m4I— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 11, 2020