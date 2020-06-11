Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса, сообщается на официальном сайте американской телевизионной академии.

Отмечается, что спортсмен вел благотворительную деятельность, а также вдохновлял жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии.

Церемония вручения наград «Эмми» пройдет 18 июля.

Авиакатастрофа с участием Брайанта произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее сообщалось, что вдова Брайанта Ванесса намерена отсудить «сотни миллионов долларов» у вертолетной компании Island Express Helicopters Inc.