Ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду

Ученые из Нидерландов доказали, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси в два раза лучше игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.

Стоит отметить, что оценивался период между 2013 и 2016 годами, что должно было сыграть против Месси, поскольку Роналду в этот период добился наибольшей результативности.

Исследование определяло ценность действий на основе оценки возможностей, которая базируется на всевозможных параметрах игры.

Результат аргентинца составил 1,21 против 0,61 у португальца.



Ранее Месси возобновил тренировки в общей группе «Барселоны».