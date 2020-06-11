Медведева и Туктамышева поддержали фигуриста-гея в конфликте с Ягудиным

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева встали на сторону американца Адама Риппона в конфликте с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным, передает «СЭ».

Напомним, что конфликт между Риппоном и Ягудиным возник после того, как североамериканец пожертвовал $1 тысячу в фонд поддержки чернокожих трансгендерных персон.

Россиянин заявил, что эти люди являются ошибкой Земли и задался вопросом: «Когда же вы все сдохнете?» На следующий день Ягудин принес извинения, однако Риппон их не принял.

Медведева и Туктамышева поставили лайки к посту о переводе средств в фонд, тем самым поддержав позицию американского фигуриста. 21-летняя россиянка также оставила комментарий: «Это было неплохо! Равняюсь на тебя в плане борьбы с хэйтом».

Ранее сообщалось, что спортсменка Юко Кавагути высказалась о возможном возвращении действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой на лед.