Гулякова не считает переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко предательством

Российская фигуристка Анастасия Гулякова высказалась об уходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе, передает «Спорт день за днем».

В начале мая стало известно, что Трусова прекратила сотрудничество с Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я не считаю этот переход предательством. Возможно, было какое-то недопонимание. Или Саше захотелось чего-то нового. Возможно, для Саши все только к лучшему», — заявила Гулякова.

Стоит отметить, что Трусова, в активе которой присутствуют несколько четверных прыжков, стала бронзовой чемпионкой Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что экс-фигуристка объяснила отказ от работы у Тутберидзе.