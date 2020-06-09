Член команды Хабиба дебютирует в UFC 15 июля
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Тагир Уланбеков проведет дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 15 июля, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Тагир будет драться 15 июля», — заявил он.
Уланбеков является членом команды чемпиона UFC в легком весе, российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Контракт с промоушеном он заключил в конце мая этого года.
Ранее сообщалось, что стала известна дата боя Хабиба и Гэтжи.