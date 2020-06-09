Фанаты «Спартака» осудили устроившего смертельное ДТП Ефремова

Болельщики «Спартака» осуждают актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель фанатского проекта FansHotline24 Олег Семенов.

«Болельщики «Спартака» осуждают Ефремова. В выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. За руль он сел, потому что утратил способность контролировать свои действия в состоянии алкогольного опьянения. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — сказал Семенов.

Он добавил, что многие болельщики припомнили Ефремову слова в защиту бывшего игрока «Спартака» Дениса Глушакова. Тогда актер заявил, что футболиста «выживает из команды группа озверевших фанатов».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, столкнулся на автомобиле Jeep Grand Cherokee с грузовиком Lada, водитель которого позднее умер в больнице. Сейчас Ефремов находится под подпиской о невыезде.

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