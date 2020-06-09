«Челси» намерен приобрести Хаверца у «Байера-04»
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Лондонский «Челси» намерен приобрести полузащитника Кая Хаверца у леверкузенского «Байера-04». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, стоимость 20-летнего немецкого футболиста оценивается в €75 миллионов.
Напомним, что по предварительной информации «синие» также договорились с «РБ Лейпцигом» о трансфере Тимо Вернера за €60 миллионов.
В настоящее время подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА.