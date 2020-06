«Манчестер Сити» — лидер по расходам среди клубов Англии

Журналист Sunday World Кевин Палмер в своем Twitter опубликовал рейтинг клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по чистым расходам за последние пять лет, опираясь на данные специализированного портала Transfermarkt.de.

Согласно версии репортера, больше всех в Англии тратит «Манчестер Сити» — расходы «горожан» составили £601 млн. На втором месте топ-листа располагается другой манкунианский клуб — «Манчестер Юнайтед» (£484 млн), а замыкает тройку лидеров лондонский «Арсенал» с £267 млн.

При этом лидер нынешнего сезона «Ливерпуль» за последние пять лет потратил лишь £107 млн, что является 14-м показателем среди клубов Англии.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович вошел в топ-50 самых грубых игроков АПЛ в истории.

After Liverpool's owners decided not to spend the money to get Timo Werner, I've done a piece in @sundayworld looking at net spend transfer over the last five years.



The numbers for Liverpool and Tottenham highlights their overachievement #LFC #THFC pic.twitter.com/sqSk8HWqjr