СМИ: «Краснодар» заинтересован в услугах игрока юношеской сборной Бразилии

«Краснодар» заинтересован в услугах 17-летнего бразильца Таллеса Магно, сообщает Rádio Tupi.

Форвард выступает в чемпионате Бразилии за клуб «Васко да Гама».

В ближайшее несколько дней «быки» сделают официальное предложение. Футболист оценивается в €15 млн.

В составе своего клуба Магно провел 15 матчей, забив два мяча. Форвард выступает за национальную команду Бразилии U17, за которую сыграл 10 матчей, забив пять мячей.



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