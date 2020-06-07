Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

Спортсмен заявил, что из-за ожиданий следующего поединка у него пропали эмоции к боям.

«UFC же следовало продолжать действовать. Я к тому, почему они переносят бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи на сентябрь? Вы знаете, что должно произойти в сентябре, но не произойдет», — цитирует Макгрегора ESPN.

Он отметил, что предлагал организовать поединок против Гэтжи, но промоушен отказался от этого.

«Что бы я ни говорил, они идут наперекор, желая показать какую-то силу», — добавил боец.

Ирландец становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в промоушене он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах (MMA) ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов высказался о решении завершить карьеру.