Третий бой Фьюри — Уайлдер может состояться в ноябре–декабре

Третий поединок чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером может состояться ноябре–декабре, сообщает BoxingScene.

Об этом проинформировал промоутер Фьюри Боб Арум. До этого появилась информация, согласно которой третья встреча боксеров может состояться в Китае или Макао.

«Инвесторы Макао готовы выделить деньги на организацию боя в ноябре или декабре. Сейчас мы лишь ждем разрешение от властей Макао провести это событие со зрителями», — заявил Арум.

Ранее сообщалось, что Канело может вернуться на ринг 14 сентября.