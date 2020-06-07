Третий бой Фьюри — Уайлдер может состояться в ноябре–декабре
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Третий поединок чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером может состояться ноябре–декабре, сообщает BoxingScene.
Об этом проинформировал промоутер Фьюри Боб Арум. До этого появилась информация, согласно которой третья встреча боксеров может состояться в Китае или Макао.
«Инвесторы Макао готовы выделить деньги на организацию боя в ноябре или декабре. Сейчас мы лишь ждем разрешение от властей Макао провести это событие со зрителями», — заявил Арум.
Ранее сообщалось, что Канело может вернуться на ринг 14 сентября.