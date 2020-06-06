СМИ: с судей РПЛ могут снять географические ограничения

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут обслуживать игры команд из своих городов, сообщает «СЭ».

Отмечается, что из 25 судей на поле не выйдут арбитры старше 65 лет: Сергей Анохин, Андрей Бутенко, Гаряфий Жафяров, Геннадий Куличенков, Владимир Овчинников, Алексей Румянцев, Юрий Чеботарев и Фейзудин Эрзиманов.

Алексей Спирин не сдал экзамены, а Сергей Фурса возглавил департамент инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось о том, что Вагнер Лав может вернуться в московский ЦСКА.