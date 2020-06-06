Чемпион НБА пообещал вышвырнуть Трампа из Белого дома

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и близкий друг Джорджа Флойда Стивен Джексон обратился к президенту США Дональду Трампу.

«Не говори от имени моего брата. Обещаю, что тебя не будет в Белом доме в ноябре. Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп. Не говори от имени моего брата. Знай, что 18 стран и 50 штатов, которые протестовали, вытащат тебя из Белого дома», — цитирует Джексона Clutch Points.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком. На него надели наручники и повалили на землю, после чего один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении около девяти минут.

Флойд не оказывал сопротивления и говорил о том, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его крики. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. После трагедии в США начались акции протеста.

Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о видеозаписи, на которой полицейский оттолкнул пожилого мужчину.