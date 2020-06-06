Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime.
Беспорядки на улицах США начались после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Джонс, который живет в Штатах, предотвратил акт вандализма, отобрав баллончики с краской у подростков.
«Мне кажется, ребятишки штаны обделали. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак», — заявил Уайт.
Ранее сообщалось, что украинский боксер высказался о беспорядках в США.