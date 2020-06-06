Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime.

Беспорядки на улицах США начались после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Джонс, который живет в Штатах, предотвратил акт вандализма, отобрав баллончики с краской у подростков.

«Мне кажется, ребятишки штаны обделали. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак», — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что украинский боксер высказался о беспорядках в США.