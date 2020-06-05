Российские чемпионы по тяжелой атлетике обвиняются в употреблении допинга

Трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Надежда Евстюхина обвиняется в употреблении допинга, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В пробе спортсменки был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество, которое относится к группе андрогенных анаболических стероидов. Также запрещенное вещество было найдено у двукратных чемпионом Европы Олега Чена и Давида Беджаняна.

Ранее российский боец Руслан Магомедов рассказал, за что получил пожизненную дисквалификацию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).