Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА

Совет директоров хоккейного СКА утвердил изменения в штабе команды. Как информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга, главным тренером команды в будущем сезоне станет Валерий Брагин, ранее занимавший пост старшего тренера.

На новом месте специалист сменил Алексея Кудашова.

Стоит отметить, что 5 июня такие же перемены произошли и в сборной России: Брагин стал рулевым национальной команды вместо Кудашова. В тренерский штаб отечественного специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Ранее президент КХЛ порассуждал о допуске зрителей на матчи следующего сезона.