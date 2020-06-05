Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА
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Совет директоров хоккейного СКА утвердил изменения в штабе команды. Как информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга, главным тренером команды в будущем сезоне станет Валерий Брагин, ранее занимавший пост старшего тренера.
На новом месте специалист сменил Алексея Кудашова.
Стоит отметить, что 5 июня такие же перемены произошли и в сборной России: Брагин стал рулевым национальной команды вместо Кудашова. В тренерский штаб отечественного специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
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