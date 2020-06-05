Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею
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Валерий Брагин назначен наставником сборной России по хоккею. Об этом проинформировал официальной сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Отмечается, что в тренерский штаб отечественного специалиста вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
На посту рулевого национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова.
Стоит отметить, что до этого назначения тренер возглавлял молодежную сборную России.