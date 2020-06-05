СМИ: руководитель «Ахмата» госпитализирован с симптомами коронавируса

Руководитель бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов госпитализирован с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, у менеджера имеются симптомы коронавируса COVID-19. Его состояние оценивается как среднее.

Висмурадов является доверенным лицом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ранее СМИ сообщали, что Кадыров также был госпитализирован с подозрением на коронавирус, однако позднее президент Чечни опроверг сообщения о своей болезни.