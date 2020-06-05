Сезон НБА будет возобновлен в особом формате

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) согласовало формат, в котором будет возобновлен прерванный из-за пандемии коронавируса COVID-19 сезон-2019/20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Регулярный чемпионат доиграют 22 команды из всех 30-ти участников первенства. В данный список попадут клубы, которые на момент паузы находились в зоне плей-офф, а также те команды, которые отстают от этой зоны не более чем на шесть побед. При этом в каждой конференции количество команд будет разным. В Западной конференции помимо команд из зоны плей-офф борьбу продолжат «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», а в Восточной только «Вашингтон».

Каждая команда сыграет по восемь матчей, после который будут определены участники плей-офф. Все игры состоятся в «Диснейуорлде» в Орландо.

Даты возобновления сезона на данный момент неизвестны, но ранее сообщалось, что розыгрыш могут продолжить 31 июля и завершить 12 октября.