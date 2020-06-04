Арустамян: легенда «Барселоны» получит должность в «Локомотиве»

Журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что экс-игрок каталонской «Барселоны» Хосе Мария Бакеро получит должность в московском «Локомотиве».

«В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мария Бакеро, легенда «Барселоны», один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017 он возглавил академию сине-гранатовых, а теперь может перебраться в Москву. Сейчас с ним обсуждают контракт.

Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии «Локомотива» и займет пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают второе место, набрав 41 очко.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Локомотива» Жоау Мариу останется в клубе до конца сезона.