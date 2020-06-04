Экс-баскетболист НБА взял под опеку дочь погибшего в США Флойда

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и друг погибшего во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда Стивен Джексон взял под опеку его дочь — шестилетнюю Джианну Флойд.

Джексон опубликовал пост в Instagram, посвященный своему другу, и пообещал позаботиться о его дочери.

«Не волнуйся, Твин, я присмотрю за твоей ДжиДжи. Знай это. Я всегда забочусь о своих братьях», — написал он.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком. На него надели наручники и повалили на землю, после чего один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении около девяти минут.

Флойд не оказывал сопротивления и говорил о том, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его крики. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. После трагедии в США начались акции протеста. Беспорядки проходят в 22 городах страны.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» отреагировал на заявление Овечкина в связи с беспорядками в США.