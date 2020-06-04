Определена дата суда над российскими фанатами по делу о беспорядках на Евро-2016

Российские футбольные болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов, обвиняемые в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча в Марселе во время чемпионата Европы — 2016, предстанут перед судом в декабре 2020 года. Об этом сообщил адвокат одного из подсудимых Петр Куршин, чьи слова приводит РИА «Новости».

«С 7 по 11 декабря должно состояться слушание, по результатам которого должен будет вынесен приговор. Мы надеемся, что наши усилия принесут плоды раньше этого срока, и еще раньше декабря Михаил будет как минимум переведен под домашний арест», — заявил адвокат, подчеркнувший, что ранее задержанным было отказано в переводе под домашний арест.

Столкновения между английскими и российскими футбольными болельщиками произошли 11 июня 2016 года перед очным матчем двух национальных сборных в Марселе. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Михаил Ивкин и Павел Косов, обвиняемые в нападении на англичанина, были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей и этапированы в тюрьму в Марселе. Ранее МИД России заявил о намерении вмешаться в судебные разбирательства.