Защитник «Зенита» вошел в топ-50 самых грубых игроков АПЛ в истории

Британское издание FourFourTwo на своем официальном сайте опубликовало рейтинг из 50 самых грубых футболистов в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Лидером топ-листа стал Гарет Барри, совершивший 633 нарушения при шести красных карточках. На втором месте оказался Кевин Дэвис, нарушивший правила 605 раз. А замкнул тройку лидеров Маруан Феллайни, в активе которого 588 нарушений.

Попал в рейтинг (47-е место) защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович — за свою карьеру в АПЛ, где он выступал за «Челси» в период с 2008 по 2017 год, он нарушил правила 293 раза.

Ранее The Athletic опубликовал символическую сборную сезона в АПЛ.