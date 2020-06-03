Клишина — о беспорядках в США: страдают невиновные люди

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась мнением о массовых беспорядках в США, происходящих на фоне протестов из-за убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицейским.

По словам прыгуньи в длину, в Атланте вандалы и мародеры разгромили торговый центр, ущерб от которого составит $65 млн. В Бруклине, как сообщила спортсменка, нельзя выходить на улицу с 8 вечера и до 6 утра.

«Темнокожие в шоке, они бунтуют, пытаются доказать, что они равны со всеми. Протесты уже не имеют правовой политической составляющей. Страдают люди, которые ни в чем не виноваты. Были люди, у которых был свой малый бизнес, им сжигают магазины, хотя они ни в чем не виноваты. Я не расист, мне все равно, я дружу с людьми любого цвета кожи. Я не понимаю, почему один слой населения чувствует себя ниже, чем другой», – сказала Клишина в прямом эфире Марии Командной в Instagram.

Ранее Клишина сообщила, что хочет выступить на Олимпиаде под российским флагом.