ФИФА поддержала протесты после гибели Флойда
Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
«ФИФА полностью осознает настроения и опасения, выраженные многими футболистами в свете трагических обстоятельств смерти Флойда», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
Глава ФИФА Джанни Инфантино также поддержал протестующих и отметил демонстрации футболистов в матчах Бундеслиги.
«Мы все должны сказать нет расизму и любой форме дискриминации. Мы все должны сказать нет насилию. В любой форме», — отметил функционер.
25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком. На него надели наручники и повалили на землю, после чего один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении около девяти минут.
Флойд не оказывал сопротивления и говорил о том, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его крики. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. После трагедии в США начались акции протеста.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял участие в акции против расизма.