РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Чемпионат страны возобновится 19 июня матчем между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 18.00 мск. Центральная игра 23-го тура ЦСКА — «Зенит» пройдет 20 июня в 19.00 мск.
Розыгрыш РПЛ планируется завершить 22 июля.
Четвертьфинальные встречи Кубка России пройдут 23-25 июня, полуфинальные — 18-19 июля. Финал турнира состоится 25 июля.
Розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 2 июня вице-премьер России Чернышенко заявил, что рестарт чемпионата России намечен на 19 июня.
Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что болельщики будут допущены на матчи только в масках и перчатках.