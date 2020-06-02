Капитан клуба НХЛ «Чикаго» прокомментировал протесты в США

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Джонатан Тэйвз прокомментировал протесты в США.

Напомним, массовые беспорядки начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.

«Я не одобряю грабежи. Но действительно ли то, что мирный протест — это единственный ответ? Я не могу сказать, что знаю, каково это быть чернокожим. Когда я смотрю момент смерти Флойда, он заставляет меня плакать. Афроамериканцы и другие меньшинства испытывают страшную боль.

Белые люди должны открыть глаза и сердце. Давайте бороться против ненависти. Будьте теми, кто сделает первый ход. Любовь все победит», — написал хоккеист в Instagram.

Ранее Александр Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков.