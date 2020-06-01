Чемпионка Игр высказалась о трудностях Тутберидзе в работе с Трусовой

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева поделилась мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«У Тутберидзе девочки выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне ей было трудновато. А Плющенко, по моему глубокому убеждению, очень хороший тренер, способный многое дать Трусовой в ее дальнейшей карьере», — цитирует Гордееву Teamrussia.pro.

Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.

Ранее Трусовой предрекли завершение карьеры в 17 лет.