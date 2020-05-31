Матчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев заявил, что матчи «Краснодара» и «Сочи» в чемпионате России пройдут без зрителей.

28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение игр в присутствии болельщиков, однако заполняемость стадиона должна составлять не более 10%.

Мясищев отметил, что в ведомстве разделяют желание спортивных функционеров вернуть зрителей на трибуны, однако соревнования в присутствии болельщиков будут проходить только на третьем этапе снятия ограничительных мер.

«До этого профессиональные соревнования по командным игровым видам спорта необходимо проводить без привлечения зрителей», — приводит слова Мясищева официальный сайт министерства.

Розыгрыш Российской премьер лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» остановил процедуру выдачи компенсаций владельцам абонементов.