Роднина раскритиковала недовольных помощью властей россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала россиян, высказывающих недовольство относительно помощи властей.

«Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Депутат привела в пример спортсменов, которые также пострадали от пандемии коронавируса, однако они «не вякали».

«Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры.

Некоторые люди требовали прямых денежных выплат? Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда», — добавила бывшая фигуристка.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала работающих в Госдуме спортсменов.