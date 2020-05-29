Глушаков продлил контракт с «Ахматом»

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Футболист Денис Глушаков продлил контракт с грозненским «Ахматом», передает официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение пролонгировано до конца сезона. Также до финиша чемпионата в команде останутся Евгений Городов, Роланд Гиголаев, и Олег Иванов. У игроков заканчивались контракты 31 мая.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» занимает 16 место, набрав 20 очков.

Ранее «Ахмат» возобновил тренировочные занятия.