Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью

Бывший главный тренер входящей в систему московского «Локомотива» «Казанки» Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, 73-летний отечественный специалист имел абсолютно полную информацию о состоянии молодых игроков и всегда присылал на матчи своих помощников, которые доносили ему оперативные данные.

Клюев заявил, что о вовлеченности Семина в процесс подготовки юных футболистов говорит число воспитанников академии «железнодорожников», которые регулярно привлекались к тренировкам и сборам с первой командой.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Даррен Бент оценил стоимость форварда Джека Грилиша.