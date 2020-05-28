Овечкин официально объявлен обладателем «Морис Ришар Трофи»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.

Розыгрыш регулярного чемпионата был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Овечкин принял участие в 68 матчах, в которых забросил 48 шайб. Россиянин разделил награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. У него в активе также 48 голов в 70 встречах.

Для Овечкина это девятая награда лучшему снайперу НХЛ в карьере.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с рождением второго сына.