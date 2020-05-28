Тренер бойца MMA Исмаилова арестован по подозрению в организации убийства

Солнечногорский городской суд Подмосковья арестовал тренера по смешанным единоборствам (ММА) Владимира Осию по подозрению в организации убийства, сообщает ТАСС.

Как заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, также арестован еще один фигурант дела.

Летом 2019 года неизвестный несколько раз выстрелил в директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова. Следствие предъявило супруге убитого обвинения в организации убийства и незаконном обороте оружия. 25 мая стало известно, что Осия и еще четверо подозреваемых были задержаны по подозрению в организации убийства.

Специалист работает с известным бойцом Магомедом Исмаиловым больше десяти лет. Под его руководством спортсмен выигрывал чемпионат России по боевому самбо (2011) и чемпионат мира (2012). В 2019 году возглавляемая тренером национальная команда страны по ММА выиграла чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что у Осии обнаружили почти 2 кг кокаина.