«Монреаль» планирует включить Романова в состав на игры плей-офф

«Монреаль» планирует включить россиянина Александра Романова в состав на игры плей-офф Национальной хоккейной лиги, передает Le Journal de Montréal.

«Нет окончательного решения насчет того, может ли он участвовать в турнире. Мы хотим, чтобы Романов смог играть, когда мы возобновим чемпионат. Решение примут НХЛ и профсоюз игроков», — заявил генеральный менеджер клуба Марк Бержевен.

Напомним, хоккеист заключил контракт с клубом 8 мая.



Ранее Романов прокомментировал свой переход в «Монреаль».