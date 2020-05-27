Шашилов и Каминский назначены старшими тренерами сборной России по биатлону

Старшими тренерами сборной России по биатлону назначены Юрий Каминский и Михаил Шашилов, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР). Примечательно, что изначально тренировать мужскую и женскую команды должны были Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, однако против их кандидатур резко выступил глава организации Владимир Драчев.

Стоит отметить, что теперь кандидатуры обоих специалистов должны пройти процедуру согласования в Министерстве спорта России.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский не станет главным тренером сборной России по биатлону.