Назван самый ненавистный футбольный клуб Англии

«Лидс Юнайтед» является самым ненавистным футбольным клубом Англии, сообщает портал English Football Statistician в Twitter.

Для определения самой нелюбимой команды Туманного Альбиона было подсчитано количество обидных кричалок фанатов в адрес противника. «Лидс» стал лидером по этому показателю — 117 песнопений. Второе место занимает «Ливерпуль» (50), на третьей строчке расположился «Тоттенхэм Хотспур» (42).

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице. В активе команды 82 очка.

Ранее сообщалось, что футболисты «Лидса» откажутся от части своих зарплат из-за пандемии коронавируса.

Самые ненавистные клубы Англии:

1. «Лидс Юнайтед» — 117;

2. «Ливерпуль» — 50;

3. «Тоттенхэм Хотспур» — 42;

4. «Манчестер Сити» — 39;

5. «Сандерленд» — 35;

6. «Манчестер Юнайтед» — 34;

7. «Ньюкасл Юнайтед» — 33;

8. «Челси» — 29;

9. «Бирмингем» — 25;

10. «Арсенал» — 21.