Во время плей-офф НХЛ хоккеисты сдадут до 30 тыс. тестов на COVID-19

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что во время игр Кубка Стэнли спортсмены сдадут в общей сложности до 30 тыс. тестов на коронавирус.

По словам американца, в лиге готовы потратить на это несколько миллионов долларов.

В то же время, как передает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста The New York Times Рика Уэстхэда, данная информация не может соответствовать действительности: такое решение может оказать влияние на общую цену проведения тестирования на COVID-19 по США.

Напомним, что руководство главной хоккейной лиги мира приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. В плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки».

Ранее сообщалось, что НХЛ может разрешить клубам проводить тренировки в начале июня.