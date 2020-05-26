«Вольфсбург» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии

«Байер» с разгромным счетом проиграл «Вольфсбургу» в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Вольфсбурга».

Счет в матче открыл Марин Понграчич на 43-й минуте, на 64-й минуте счет удвоил Максимилиан Арнольд, через три минуты отличился Ренато Штеффен, на 75-й минуте игры Понграчич оформил дубль.

Единственный мяч «Байера» в этой встрече забил Юлиан Баумгартлингер за пять минут до конца основного времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Бавария» с минимальным счетом переиграла «Боруссию» в матче Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 28-й тур

«Байер» — «Вольфсбург» — 1:4

Голы: 0:1 — Понграчич, 43; 0:2 — Арнольд, 64; 0:3 — Штеффен, 67; 0:4 — Понграчич, 75; 1:4 — Баумгартлингер, 85.