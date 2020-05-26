Серия А может вернуться 13 июня
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Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, на эту дату запланировано проведение перенесенных игр 25-го тура. Это позволит уравнять количество игр для каждой из 20 команд, участвующих в национальном первенстве.
Через неделю (20 июня) по плану должен стартовать 27-й тур Серии А. Данное предложение будет рассмотрено министром спорта Винченцо Спадафорой.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с учителем.