Серия А может вернуться 13 июня

Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на эту дату запланировано проведение перенесенных игр 25-го тура. Это позволит уравнять количество игр для каждой из 20 команд, участвующих в национальном первенстве.

Через неделю (20 июня) по плану должен стартовать 27-й тур Серии А. Данное предложение будет рассмотрено министром спорта Винченцо Спадафорой.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с учителем.